Врач дал пожилым людям рекомендации по питанию

Пожилым людям нужно особенно тщательно следить за сбалансированностью рациона, а питаться рекомендуется небольшими порциями пять-шесть раз в день. Об этом врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал во вторник, 4 октября.

По словам специалиста, в рационе должна преобладать легкая пища, которая легко усваивается организмом.

«Овощи, например, лучше употреблять в приготовленном виде, для более качественного переваривания. Прежде всего это кабачки, свекла, морковь, цветная капуста, брокколи, тыква — они все богаты растительными волокнами, микроэлементами и витаминами», — сказал врач в беседе с РИАМО.

Медик отметил, что из фруктов наиболее полезны бананы и яблоки, которые можно запекать в духовке, сообщает телеканал «360».

«Еда должна быть не только доступной для переваривания, но разнообразной и сбалансированной. Правильное пищевое поведение может замедлить старение, а неправильное, наоборот, ускорить», — заключил он.

Ранее, 30 сентября, диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала блюда фастфуда, которые считаются самыми безопасными и сбалансированными.

Она предупредила, что регулярное употребление фастфуда может привести к набору лишнего веса и развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Другим неприятным последствием такого питания, по ее словам, может стать острое пищевое отравление.

Так, Дианова считает, что риск отравления крайне мал при употреблении пиццы или бургеров, поскольку эти блюда обычно готовятся на автоматизированных линиях.