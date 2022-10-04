Скандал вокруг Аллы Пугачевой — отъезд из России, последние новости

Народную артистку СССР, певицу Аллу Пугачеву проверяет полиция, а сама «примадонна» российской эстрады вместе с мужем Максимом Галкиным уехала из РФ и большую часть времени проживает в Израиле.

За некоторые фразы в социальных сетях 73-летнюю исполнительницу раскритиковали даже самые верные фанаты. Что же стало причиной скандалов — читайте в материале «Известий».

Где в 2022 году живет Алла Пугачева

Вскоре после начала специальной военной операции РФ по защите населения Донбасса Пугачева и Галкин уехали из России в Израиль. Позднее певица объясняла, что в этой стране она лечится и отдыхает.

Супруги поселились в элитном особняке, который расположен в престижном районе, так называемой израильской Рублевке. По данным «Известий», вилла звездной пары стоит не менее $6 млн.

Удалось выяснить, что недвижимость принадлежит брату Галкина — бизнесмену, который сотрудничает с российскими силовыми структурами. Предполагается, что особняк удалось приобрести на денежные средства от поставок техники Росгвардии, ФСИН и структурам «Ростеха».

Тем временем в сети распространилась неподтвержденная информация о том, что замок семьи Пугачевой в деревне Грязь выставили на продажу за 1 млрд рублей. Директор певицы Елена Чупракова эту информацию комментировать отказалась.

Между тем Пугачева в конце сентября возвращалась на Родину, чтобы отвести детей в школу 1 сентября. Двойняшки Гарри и Лиза пошли в третий класс. Также певица прошлась в Москве по магазинам.

В России исполнительница провела меньше месяца. 29 сентября она вновь улетела с детьми в Тель-Авив без обратного билета.

Скандал вокруг Аллы Пугачевой 2022: что случилось

Муж звезды, комик Максим Галкин, неоднократно высказывался в социальных сетях против СВО и публиковал нелестные комментарии в адрес российской армии. 16 сентября Минюст РФ признал его физлицом-иноагентом, указав, что у Галкина имеется источник финансирования на Украине.

В ответ на принятое министерством решение Пугачева обратилась к Минюсту в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), попросив внести и ее в перечень иноагентов. Певицу резко осудили ее собственные подписчики, на что она отреагировала резкими словами:

«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилось, это значило бы, что я пела и жила зря. <...> Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала она.

В отношении исполнительницы начата проверка на предмет дискредитации армии России. В полицию с соответствующим заявлением обратилась в жительница Московской области. Она же попросила правоохранителей проверить знаменитость на предмет противоправной деятельности с «иностранной поддержкой».

Поведение Пугачевой резко осудили многие ее коллеги по шоу-бизнесу. Так, музыкальный критик Сергей Соседов, комментируя последний пост «примадонны», назвал написанное «глупостями и бреднями маразматичной старухи».

Тем не менее, в музыкальном сообществе нашлись и те, кто вступился за звезду. Ее бывший супруг, российский певец Филипп Киркоров заявил, что Пугачева столько сделала для развития культуры РФ, что ей «просто невозможно» приписывать что-то негативное.

В Кремле же скандал вокруг персоны Пугачевой комментировать не стали.