После окончания спецоперации России по защите Донбасса расстановка сил в мире может существенно измениться, возможно также формирование новых альянсов. Об этом «Известиям» рассказал доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

Эксперт напомнил о Германии и Японии, чей военный потенциал ограничен международными трактатами и договорами после Второй мировой войны.

«Сейчас под видом этой войны они проводят накачку своих военных потенциалов. Германия ставит вопрос о милитаризации своей армии, мы снова сражаемся с немецкой военной техникой на Украине, Япония ставит вопрос о своей повторной сильной армии. Так в XIX веке резко возвысились Пруссия и Япония по итогам Крымской войны — им это дало шанс и толчок, чтобы вырваться из Венского порядка, который отводил им слишком маленькие роли», — подчеркнул политолог.

Кроме того, стоит вопрос ряда региональных государств, которые хотят выйти из-под опеки не только США, но и всей системы ООН, а также международных правил, которые были «прописаны не под них».

«Ведь есть до сих пор пять держав-победительниц, которые управляют миром от имени Второй мировой войны. И это нравится далеко не всем. Многие страны используют окно возможности, если оно откроется, чтобы вырваться из блокирующей военной системы и создать собственный потенциал», — объяснил Фененко.

По словам политолога, по итогам спецоперации США могут начать «готовить против России» другие страны — например, Германия может вступить в союз со Швецией или Японией, возможны и попытки «развернуть» Турцию против России, а Вьетнам — против Китая. То есть количество «ограниченных войн» будет возрастать, заключил Фененко.

4 октября Фененко рассказал «Известиям», что спецоперация может изменить характер нашей цивилизации. Кроме того, конфликт на Украине изменит менталитет подрастающих поколений, считает политолог. Фененко также высказал мнение, что спецоперация откроет дорогу целой серии ограниченных конфликтов, а по их итогам сложится расстановка для «будущей большой войны».

В конце июля в статье для The National Interest эксперты Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон выразили мнение, что американские власти должны склонить Украину к завершению конфликта. В частности, отмечалось, что США и НАТО должны четко дать понять украинской стороне, что Запад ожидает от Киева разрешения ситуации при помощи дипломатии, иначе прекратятся поставки оружия и финансовые транши.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострения в регионе и возросших угроз для самой РФ, в том числе из-за стремления Киева в НАТО.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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