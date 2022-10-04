Обустройство ливневок в Омске завершат до конца октября

В Омске до конца октября планируют завершить обустройство системы для отвода дождевых и талых вод с автомагистралей. Об этом сообщает городская администрация.

В 2022 году предусмотрено обустройство 12 участков ливневой канализации, проходящих вдоль магистральных улиц. На эти цели выделено 17,45 млн рублей, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

По словам главного инженера управления дорожного хозяйства и благоустройства Антона Тадина, общая протяженность новых ливневок составляет 3 тыс. м. Их обустраивают в местах, где в период сильных осадков и прохождения паводка возможна угроза затопления проезжей части.

«Подобные работы мы проводим планомерно на протяжении последних лет: их основной задачей является улучшение ситуации со своевременным водоотведением, а также сокращение числа мест подтоплений», — цитирует чиновника ИА «Город55».

Завершить работы планируется до конца октября. В течение двух последующих лет объекты будут находиться на гарантии у подрядчика.