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Есть контракт

Журналист Артур Хайруллин — о том, разрешит ли IIHF легионерам покидать клубы КХЛ в любой момент
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Новость о том, что Международная федерация хоккея (IIHF) может разрешить легионерам в любое время разрывать контракты с клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сильно удивила. Ведь до этого стало известно, что сборные России и Белоруссии вернутся сразу в элитный дивизион чемпионата мира (правда, пока непонятно, в каком году).

Смуту внес комментарий пресс-атташе организации Адама Стайсса, который рассказал, что IIHF может помочь игрокам, желающим покинуть КХЛ. По его словам, в данный момент это невозможно, однако правила могут изменить. Через 11 месяцев, когда состоится конгресс IIHF, этот вопрос может быть внесен на обсуждение: «Правила IIHF утверждаются конгрессом IIHF и могут быть изменены только с одобрения конгресса, а не совета директоров IIHF. 2023 год — следующая возможность», — привело слова Стайсса шведское издание Expressen.

Также пресс-атташе IIHF прокомментировал переход в «Амур» голкипера Яниса Калниньша, наплевавшего на недавно изданный в Латвии закон, запрещающий гражданам страны работать в РФ: «Рассматриваемый игрок изъявил желание играть в России, а поскольку у него нет договорных обязательств перед другим клубом, IIHF не может и не будет препятствовать ему выступать за клуб КХЛ. Это было бы нарушением трансферных правил IIHF».

Так же прокомментировал события президент IIHF Люк Тардиф, который практически один в один повторил слова своего подчиненного: «В этом году игроки подписывали контракты с клубами КХЛ, зная ситуацию. IIHF до сих пор придерживается этой позиции не для того, чтобы защитить КХЛ, а для того, чтобы продолжать глобально защищать само понятие «контракт», как мы всегда это делали. Иногда в интересах игроков, иногда в интересах клубов».

Вывод: IIHF не собирается бить по КХЛ прямо сейчас. Тардиф и Стайсс заявили, что организация не будет на ходу менять свои правила в угоду действующей конъюнктуре и станет руководствоваться строго действующим регламентом. Потенциальная возможность внести изменения в трансферные правила следующей осенью не равно обязательное изменение этих правил.

В этом отличие IIHF от ФИФА, еще прошлой весной разрешившей игрокам приостанавливать трудовые отношения с российскими командами. Если в Российской футбольной премьер-лиге довольно внушительное количество легионеров находилось на длительных контрактах, то в КХЛ даже трехлетние соглашения с иностранцами — большая редкость.

Да и сейчас в КХЛ играют только те иностранцы, кто добровольно приехал в лигу уже после событий 24 февраля. Все, кто хотел уехать с действующим контрактом, сделал это. Причем в целом ряде случаев — заплатив компенсацию.

Не особо напрягают канадцев, американцев, шведов, чехов, словаков и французов и предостережения посольств некоторых стран, рекомендующие экстренно покидать текущее место работы. Поэтому, если IIHF и будет на полном серьезе обсуждать возможные изменения в регламент осенью 2023-го, то ей придется ответить на простой вопрос — сколько вообще игроков воспользуется возможностью совершенно легально уехать из России? Вероятно, этого не сделает никто.

Автор — заместитель руководителя отдела хоккея «Спорт-Экспресса», лучший журналист КХЛ сезона-2018/19

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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