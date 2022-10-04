Водитель погиб при опрокидывании машины в Рязанской области

Легковой автомобиль опрокинулся во время движения по дороге в Рязанской области. Водитель погиб.

Авария произошла поздно вечером 3 октября на трассе Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов на территории Кораблинского района. 20-летний водитель автомобиля Toyota Camry неверно выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате иномарка вылетела в кювет и перевернулась, пишет РИА «7 новостей».

От полученных травм водитель скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.

4 октября в Тосненском районе Ленинградской области школьный автобус лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем. Одна из школьниц вылетела из окна транспортного средства. С места происшествия госпитализированы шесть человек.