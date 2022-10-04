Глава ДНР Пушилин заявил о планах союзных войск освободить Красный Лиман

Союзные войска намерены освободить Красный Лиман и не оставить шансов противнику, который пытается прорывать оборону с разных сторон. Об этом заявил 4 октября глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его информации, которую предоставляют военные с передовой, линия обороны сейчас выстраивается довольно серьезно в районе Кременной, где украинские военные пытаются подходить с разных сторон, используя артиллерию.

«Но у противника нет шансов. Наши ребята понимают, что может дальше происходить, если здесь не удержать позиции, поэтому я рассчитываю, что <...> и там выдержим, и Красный Лиман освободим, это тоже наша задача», — заявил руководитель ДНР Первому каналу.

Он также объяснил, что для атаки на Красный Лиман Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивали резервы в том числе с Артемовского направления. Сейчас подразделения ДНР в самом Артемовске на отдельных участках уже наблюдают отступление противника и укрепляют свои позиции. Однако это не означает, подчеркнул Пушилин, что Артемовск будет освобожден «прямо сегодня».

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что за трое суток ВСУ потеряли при боях на Краснолиманском направлении более 900 человек. Потери понесли подразделения 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ.

2 октября в Минобороны сообщили, что российская армия нанесла удар по подразделениям ВСУ на краснолиманском направлении. Потери противника у населенного пункта Ямполовка ДНР составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными, 10 танков и 25 боевых машин пехоты.

1 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения. При этом он уточнил, что за сутки ВС РФ уничтожили на краснолиманском направлении более 200 украинских военных.

Военный обозреватель Виктор Литовкин тогда же назвал выгодным решение об отводе союзных войск из Красного Лимана, поскольку продолжать боевые действия, когда возникает угроза окружения, бессмысленно. Он добавил, что необходимо время, чтобы собраться с силами, подготовить наступление и отвоевать оставленную ранее территорию.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся обстановки в регионе после участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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