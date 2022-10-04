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Карта спецоперации на Украине 4 октября

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Фото: ТАСС/Тришин Николай
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 4 октября можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на юго-западной окраине Днепропетровска ударом ВКС России был поражен штаб Воздушного командования «Восток» ВСУ. На Купянском направлении в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка и Купянск ракетными ударами по районам сосредоточения подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ было уничтожено до 100 военнослужащих, в том числе иностранных наемников, и 16 единиц военной техники.

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Кроме того, на Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Торское нанесено массированное огневое поражение подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ и двум пунктам временной дислокации националистических формирований. Уничтожено более 120 националистов и 14 единиц бронетехники.

На Лисичанском направлении в результате ракетного удара по живой силе и технике 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Григоровка уничтожено до 90 военнослужащих, три танка и шесть бронированных машин.

Ракетными ударами в районе города Запорожье поражен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич». Уничтожено более 15-ти тонн боеприпасов, в том числе снарядов к американской реактивной системе залпового огня HIMARS, а также два украинских боевых вертолета Ми-24.

На Криворожском и Андреевском направлениях в результате ударов ВКС России по подразделениям 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белая Криница, Архангельское, Любимовка и Золотая Балка уничтожено девять танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250-ти военнослужащих.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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