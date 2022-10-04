Санду в разговоре с пранкерами заявила о готовности сдать Украине земли Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду рассказала о сотрудничестве с США и возможной передаче Киеву государственных земель. Об этом глава государства заявила в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом. Запись разговора появилась в их Telegram-канале.

По словам Санду, которая думала, что беседует с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, со стороны Молдавии было выдвинуто предложение о предоставлении Украине земель в пользование, сообщает телеканал «360».

«Ваши люди приехали и осмотрели территорию, которую мы готовы вам предоставить. Пока мы еще пытаемся решить юридические вопросы с портом. В целом мы можем предложить вам землю в пользование на ближайшие несколько лет», — заявила Санду.

Также она рассказала о помощи американцев «в борьбе с олигархами, покинувшими Молдавию», сообщает телеканал «Звезда».

«Надеюсь, в определенный момент они помогут нам привлечь их к ответственности. Потому что эти люди сейчас объединились с пророссийскими политическими силами в Молдавии», — сказала она.

Позже администрация президента Молдавии назвала видеозапись разговора Санду с российскими пранкерами фальсификацией.

Ранее, 2 октября, в Кишиневе проходила массовая акция протеста представителей молдавской оппозиционной партии «Шор», тысячи граждан Молдавии вышли с требованием отставки президента страны.

Митингующие начали разворачивать палаточный городок перед зданием парламента страны, где с 18 сентября продолжается бессрочный протест. Протестующие скандировали лозунги «Досрочные выбор», «Отставка», «Долой Майю Санду».

12 сентября сторонники партии «Шор» организовали пикет у здания кабмина Молдавии. Они потребовали освобождения политических заключенных и отставки правительства, представленного в основном Партией действия и солидарности.

Тогда Санду отказалась от сотрудничества с представителями парламентской оппозиции, сославшись на их коррумпированность. Она также подчеркнула, что текущее правительство не нуждается ни в реорганизации, ни в разделении полномочий с оппозицией.