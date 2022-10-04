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ВС РФ поразили штаб воздушного командования «Восток» у Днепропетровска

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Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
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ВС РФ высокоточным авиаударом поразили штаб воздушного командования «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юго-западной окраине Днепропетровска. Об этом во вторник, 4 октября, заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Александровка Днепропетровской области уничтожен радиолокатор зенитно-ракетного комплекса С-300», — добавил он.

Кроме того, ракетными ударами в районе города Запорожье поражен украинский склад боеприпасов, а также цеха ремонта авиатехники завода «Мотор Сич». По словам Конашенкова, уничтожено более 15 т боеприпасов, в том числе снарядов к американской реактивной системе залпового огня HIMARS, и два украинских боевых вертолета Ми-24.

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Помимо этого, за сутки ВС РФ поразили 43 украинских артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 157-ми районах, уничтожили пять складов боеприпасов противника в ДНР, Запорожской и Николаевской областях.

Ранее в этот день Конашенков заявил, что на Купянском направлении ракетными ударами ВКС РФ по районам сосредоточения подразделений 14-й и 92-й бригад ВСУ уничтожено до 100 военнослужащих, в том числе иностранных наемников. Также было уничтожено 16 единиц военной техники у украинских войск.

Ранее, 1 октября, в Минобороны РФ сообщили, что в районе населенного пункта Павловка Николаевской области истребительная авиация ВКС России сбила МиГ-29 воздушных сил Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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