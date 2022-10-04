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Очевидец рассказал о гибели девушки в Донецке из-за обстрела ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Девушка погибла в Кировском районе Донецка из-за обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 4 октября рассказал «Известиям» местный житель.

По словам мужчины, произошло два удара с небольшим интервалом, погибла девушка.

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«Постоянно обстрелы происходят, каждый день гибнут люди. На этом месте магазин раньше был, никаких военных целей», — рассказал очевидец.

По словам мужчины, ему жаль погибших, но победа обязательно будет за жителями Донецка.

Накануне ВСУ нанесли удар по центру Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Снаряды прилетели в несколько частных домов на улицах Башкирская, Богатырская, Рабфаковская, Пятницкого в Куйбышевском районе.

О последствиях обстрела рассказал корреспондент «Известий». В частности, на дороге в Донецке образовалась воронка. У торгового центра Green Plaza в Донецке были выбиты стекла, повреждены крыша, фасад, коммуникации и помещения здания.

В конце сентября Вооруженные силы Украины выпустили 12 ракет из HIMARS по населенному пункту Брянка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Три человека погибли, один пострадал.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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