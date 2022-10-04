Синоптики прогнозируют кратковременное потепление в Псковской области

Синоптики прогнозируют потепление на территории Псковской области с 5 по 11 октября. При этом в регионе пройдут кратковременные дожди.

По словам начальника Псковского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Талы Нещадимовой, к вечеру 5 октября в в Псковскую область придет новая воздушная масса. При прохождении теплого фронта температура воздуха в регионе остановится на комфортных отметках. В дневные часы воздух будет прогреваться до +16 градусов. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

В отдельных районах в ближайшие дни вероятны кратковременные дожди. При этом Нещадимова отмечает, что температуры по ночам в основном будут плюсовыми.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал наступление «золотой осени» в Московской области. Температура воздуха в выходные поднимется до +16 градусов.