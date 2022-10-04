Эксперт рассказал о причинах энергокризиса в Европе

Энергокризис в Евросоюзе начался еще в 2021 году, если иметь в виду резкий рост стоимости энергии в Европе. Это было связано с рядом ошибок в регулировании энергетических рынков, рассказал «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович.

По его словам, на сложившуюся ситуацию повлиял отказ от долгосрочных контрактов по газу в пользу краткосрочных контрактов со спотовым биржевым ценообразованием.

«Так же ошибкой была излишне быстрая ставка на возобновляемые источники энергии, без учета имеющихся экономических и технологических ограничений. В итоге большие объемы возобновляемой генерации оказались ненадежными, поскольку они прерывисты в работе: они могут дать много энергии, когда есть подходящие погодные условия, и могут дать мало энергии, когда плохие погодные условия», — объяснил он.

Эксперт уточнил, что Евросоюз мешал некоторым проектам с Россией, которые были полезны для энергобезопасности стран. Он напомнил о «Северном потоке - 2», который так и не был запущен, а также о газопроводе Opal (сухопутное ответвление от «Северного потока») против которого вводились антимонопольные ограничения.

«Эти все шаги уже тогда привели к росту цен. В дальнейшем всё усугубилось из-за конфликта санкционного с Россией в 2022 году», — заключил он.

Ранее в этот день заместитель главного редактора издания iL Giornale Никола Порро заявил, что для Евросоюза настал час расплаты из-за непродуманной политики в сфере энергетики. По его информации, в Италии физически меньше газа, чем нужно, а тот объем, который будет, дорого обойдется.

27 сентября министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек предупредил о необратимом ущербе для экономики страны, нанесенном энергетическим кризисом, а также указал на стремительный рост цен на топливо.

Еще 29 июля агентство Bloomberg сообщало, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордно высоких показателей и будут увеличиваться дальше, усиливая давление на потребителей.

Президент РФ Владимир Путин в апреле заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с Россией, а также от российских энергоресурсов ударил по западным странам: везде растут цены, инфляция зашкаливает.