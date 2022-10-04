Шойгу поручил исключить случаи нарушений прав граждан при частичной мобилизации

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу Вооруженных сил исключить случаи нарушения прав россиян при частичной мобилизации. Об этом 4 октября сообщили журналистам в Минобороны.

«Шойгу поручил Генштабу обеспечить в полном объеме мобилизованных военнослужащих необходимым вещевым имуществом и другими материальными средствами, а также исключить случаи нарушений прав граждан при проведении мероприятий частичной мобилизации», — отметили в военном ведомстве.

29 сентября президент России Владимир Путин также отмечал, что важно исправить все ошибки, связанные с частичной мобилизацией и не допускать их впредь.

За день до этого МО РФ открыло горячую линию для родственников граждан, которых призвали на службу в рамках частичной мобилизации.

Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».