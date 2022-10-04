В сентябре в РФ продали более 20 тыс. автомобилей Lada

По итогам сентября текущего года в России реализован 20 641 автомобиль Lada. Это на 14,1% больше, чем в августе 2022 года, и на 20,1% превосходит результат сентября прошлого года. Об этом «Известиям» 4 октября сообщили в пресс-службе компании.

Продажи Lada Granta в сентябре 2022 года составили 13 421 машин. Это наиболее высокий показатель в текущем году. Кроме того, данный результат на 245,4% выше, чем итоги продаж модели в сентябре 2021 года, и на 15,9% выше, чем в августе 2022 года.

Lada Niva Legend также продемонстрировала рекордную динамику — в сентябре 2022 года было реализовано 2133 автомобиля. Машина по объемам продаж улучшила свои результаты на 315,8% к сентябрю 2021 года и на 19,7% к августу 2022 года.

Позитивными показателями продаж в сентябре 2022 года отметилась и модель Niva Travel: дилерами по всей России было продано 1306 автомобилей (+28,4% к сентябрю 2021 года и +139,6% к августу 2022 года.).

«Рост продаж в последние два месяца свидетельствует о высокой эффективности государственных программ льготного автокредитования: сегодня более 60% розничных продаж осуществляются с использованием этих инструментов. «АвтоВАЗ» делает все возможное, чтобы обеспечить наших клиентов самыми востребованными моделями Lada в бесперебойном режиме и внимательно следит за тенденциями развития рынка», — сообщил глава предприятия Максим Соколов.

3 октября стало известно, что в официальных дилерских центрах Lada подешевели некоторые автозапчасти для моделей Granta и Vesta. По данным специалистов, передние бамперы для моделей Granta и Vesta подешевели на 27,5% и стоят 6045 и 9375 рублей соответственно. Ветровые стекла для этих машин подешевели на 27,5%. Лобовое стекло для Lada Granta стоит 8 615 рублей, а для Lada Vesta — 22 899 рублей.