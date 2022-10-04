Независимость президента Украины Владимира Зеленского как лидера демократического государства — на самом деле всего лишь фикция. Об этом заявил 4 октября американский журналист Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News, назвав украинского лидера «клиентом администрации Байдена».

«Зеленский — клиент администрации Байдена, которая управляет его страной, и идеологи внутри администрации президента США не хотели мира путем переговоров. Они всё время желали, и сейчас это совершенно ясно, войны за смену режима в России», — отметил Такер.

Журналист проанализировал, что в самом начале конфликта Зеленский согласился на переговоры с Москвой и Киев тогда был готов заявить о своем нейтралитете. Однако это было невыгодно Вашингтону, вследствие чего Украина подала заявку на вступление в НАТО — а это, полагает Карлсон, может спровоцировать мировую войну.

«Это не мнение. Это факт. Пятая статья устава НАТО, пункт о взаимной обороне гарантирует, что это произойдет», — резюмировал политический обозреватель.

1 октября постоянный представитель Германии при НАТО Рюдигер Кениг объяснил причину отказа альянса помощи Украине. По его словам, Украина не является членом военного блока, поэтому альянс не обязан помогать Киеву, активно ввязываясь в конфликт. Между тем Кениг подчеркнул, что активное участие в помощи Украине со стороны НАТО означало бы развязывание «большой войны, в которую внезапно втянутся 30 других стран».

После этого, 2 октября, в Турции состоялась встреча главы офиса президента Украины Андрея Ермака с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и официальным представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном. На ней Ермак подчеркнул важность получения Украиной международных гарантий безопасности до вступления страны в НАТО, а также призвал к «жесткой» реакции на присоединение новых регионов к РФ по итогам референдумов.

Ранее, 30 сентября, Зеленский сообщил о подаче заявки в НАТО в ускоренном порядке. Он подчеркнул, что страна соответствует стандартам альянса и уже фактически является его частью. В свою очередь помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прокомментировал заявление Зеленского, отметив, что сейчас не самое подходящее время для обсуждения данного вопроса. Он уточнил, что поддержка «на земле» является лучшей поддержкой Украины на данный момент.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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