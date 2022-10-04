Flightradar зафиксировал самолеты НАТО на границе с Украиной

В польском аэропорту Жешув недалеко от украинской границы замечено большое движение самолетов НАТО. Информация поступила от портала отслеживания полетов Flightradar.

По данным сервиса, самолеты альянса были замечены в этом районе несколько раз с конца сентября.

Так, 2 октября, на польский аэродром прибыл Airbus A330-243 авиакомпании AirTanker, которая используется Министерством обороны Великобритании для транспортировки грузов и персонала. Кроме того, на аэродроме был зафиксирован Boeing 767, прилетевший из ирландского аэропорта Шеннон, которым имеет право пользоваться правительство США.

За день до этого в чешскую Прагу вылетел американский вертолет Bell 429, также зарегистрированный на Украине — данный тип воздушного судна проектировался в первую очередь для предоставления экстренной медицинской помощи за пределами больницы.

30 сентября транспортный самолет CASA C-295M военно-воздушных сил Испании перемещался по аэропорту и включил свой транспондер, направляясь в сторону Кракова. Также в конце сентября в Польшу из Колумбуса (штат Огайо) прибыл Boeing 747-412 авиакомпании Kalitta Air Cargo Airlines.

Помимо этого, участились вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией. В частности, воздушные суда появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных территорий РФ.

Также Польша и Литва начали наращивать военные силы у белорусских границ, о чем сообщил 4 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что в Европе находится группировка НАТО в составе 35 тыс. военнослужащих, из них около 25 тыс. находятся в граничащих с Белоруссией странах.

Усиление сил НАТО у границ с Украиной активизировалось после объявления частичной мобилизации в России. О ее начале президент Владимир Путин заявил 21 сентября. По словам главы государства, эта мера принята для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа после вхождения в состав РФ четырех новых регионов.