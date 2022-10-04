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В Энергодаре временно ввели комендантский час

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Фото: ТАСС
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В Энергодаре Запорожской области с 4 октября временно вводится комендантский час. Он будет действовать с 20:00 до 6:00. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

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«Перемещение по городу в указанное время запрещено», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.

Дежурным работникам АЭС и ТЭС при передвижении по городу во время комендантского часа необходимо иметь при себе удостоверение личности и спецпропуск.

Энергодар и Запорожская АЭС на протяжении последних нескольких месяцев подвергаются обстрелам со стороны украинских военных. В начале сентября специалисты МАГАТЭ прибыли в город, чтобы зафиксировать разрушения и оценить угрозы от атак для атомной электростанции.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что киевский режим обстрелами Запорожской АЭС подвергает Европу опасности ядерной катастрофы.

Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

30 сентября Запорожская область по итогам референдума и подписания договора вошла в состав Российской Федерации.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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