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Шойгу: в ВС России прибыли более 200 тысяч призванных в ходе частичной мобилизации

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Минобороны РФ выполнило планы по частичной мобилизации более чем на две трети. Об этом 4 октября заявил главы ведомства Сергея Шойгу.

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«На сегодня в вооруженные силы прибыло свыше 200 тысяч человек. <...> Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах», — сказал он на селекторном совещании.

Должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности.

По словам министра обороны, призванных по частичной мобилизации будут направлять в районы проведения специальной военной операции (СВО) только после боевого слаживания вместе с уже задействованными подразделениями. От командующих войсками военных округов и Северным флотом он потребовал «в целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом».

Шойгу отметил, что в ходе осеннего призыва заканчивающие службу срочники вернутся домой, а новые призывники будут служить в подразделениях, не задействованных в СВО.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Он подчеркнул, что призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Как пояснил Шойгу, данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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