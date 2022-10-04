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В Москве подросток смешал петарды в кофемолке и устроил взрыв в квартире

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Следственный комитет (СК) в Москве начал проверку по факту получения травм и ожогов подростком, смешавшим содержимое различных петард в кофемолке. Об этом старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила во вторник, 4 октября.

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Представитель ведомства отметила, что из квартиры на востоке столицы в одну из детских городских больниц доставили 14-летнего подростка с комбинированной травмой.

«Подросток пояснил, что проводил эксперимент, для чего смешал содержимое различных петард в кофемолке, в результате чего получил телесные повреждения и ожоги», — сказала Иванова агентству городских новостей «Москва».

Измайловский межрайонный следственный отдел следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК России по Москве проводит доследственную проверку по данному факту.

Специалистам предстоит выяснить, с какой целью подросток это делал, был ли взрыв попыткой изготовить самодельное взрывное устройство или речь идет о шалости, пишет РИАМО.

Ранее, 13 января, правоохранители задержали ученика, который планировал напасть на школу в Керчи. Школьник, учащийся в 9-м классе, разослал текстовые сообщения о планируемой атаке в одной из соцсетей. Во время осмотра школы взрывоопасных вещей и предметов найдено не было.

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