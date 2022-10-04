Совфед одобрил федеральный конституционный закон о принятии ДНР в состав России

Совфед одобрил на заседании во вторник, 4 октября, федеральный конституционный закон о принятии Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации и об образовании нового субъекта РФ.

Закон поступает на подпись президенту России Владимиру Путину.

В тексте закона говорится о том, со дня принятия в состав России ДНР и до 1 января 2026 года действует переходный период, на протяжении которого урегулируется вопрос интеграции республики в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России и в систему ее органов государственной власти.

Государственный язык ДНР — русский, при этом право на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества и сохранение родного языка гарантируется в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

Со дня принятия в состав РФ Донецкой Народной Республики украинцы и лица, не имеющие гражданства, но постоянно проживавшие в республике, имеют право получить гражданство РФ, если примут присягу. От этого освобождаются лица, не достигшие 14 лет. Только в этом случае человек может получить российский паспорт.

Россиян, проживающих на территории Донецкой Народной Республики, начнут призывать на военную службу со следующего года. Вооруженные силы и формирования ДНР со дня включения республики в состав России включаются в состав российских ВС.

Банки республики смогут получить лицензию Банка России до 1 января 2024 года.

Кроме того, закон предусматривает, что российское законодательство об ОСАГО не будет действовать на территории ДНР до 1 января 2024 года.

Денежной единицей на территории республики является рубль, при этом до 31 декабря 2022 года будет допускаться обращение гривны и расчеты в них.

Пределы территории ДНР определяются границами, которые установлены ее конституцией на день образования республики и принятия ее в Россию.

Днем ранее Государственная дума единогласно ратифицировала договоры о принятии в состав РФ новых регионов, кроме того, были приняты проекты федеральных конституционных законов о вхождении новых территорий.

Соглашения о присоединении новых регионов к Российской Федерации на ратификацию и соответствующие проекты конституционных законов в ГД накануне внес Путин, подписав их 30 сентября. Помимо этого, пакет документов одобрил Конституционный суд.

27 сентября стали известны итоги референдумов по вопросу воссоединения с РФ. В Донецкой Народной Республике такую инициативу поддержали 99,23%, в Луганской — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. 30 сентября в Кремле прошла церемония подписания соглашений о вхождении указанных выше территорий в состав России.

24 февраля РФ начала специальную военную операцию по защите ЛДНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота на Украине, с 2014 года.

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