Реклама
Прямой эфир
Общество
На поверхность выведены все горняки горевшей шахты «Ерунаковская-8»
Политика
В Госдуме выразили уверенность в будущей поддержке итогов референдумов в мире
Общество
СКР начал проверку обстоятельств смерти Бориса Моисеева
Авто
В сентябре в РФ продали более 20 тыс. автомобилей Lada
Мир
Flightradar зафиксировал самолеты НАТО на границе с Украиной
Армия
ВС РФ поразили штаб воздушного командования «Восток» у Днепропетровска
Армия
Шойгу поручил исключить случаи нарушений прав граждан при частичной мобилизации
Армия
ВКС РФ уничтожили до 100 боевиков ВСУ на Купянском направлении
Мир
В минобороны Белоруссии заявили о подготовке НАТО к войне
Общество
Минфин РФ предложил повысить минимальную розничную цену на игристое вино
Мир
Санду в разговоре с пранкерами заявила о готовности сдать Украине земли Молдавии
Сюжет:

Совфед одобрил федеральный конституционный закон о принятии ДНР в состав России

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совфед одобрил на заседании во вторник, 4 октября, федеральный конституционный закон о принятии Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации и об образовании нового субъекта РФ.

Закон поступает на подпись президенту России Владимиру Путину.

Выбор сделав: ЛДНР, Запорожье и Херсон высказались за вхождение в РФ
Теперь фактические власти этих регионов должны направить обращения к президенту России

В тексте закона говорится о том, со дня принятия в состав России ДНР и до 1 января 2026 года действует переходный период, на протяжении которого урегулируется вопрос интеграции республики в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России и в систему ее органов государственной власти.

Государственный язык ДНР — русский, при этом право на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества и сохранение родного языка гарантируется в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

Со дня принятия в состав РФ Донецкой Народной Республики украинцы и лица, не имеющие гражданства, но постоянно проживавшие в республике, имеют право получить гражданство РФ, если примут присягу. От этого освобождаются лица, не достигшие 14 лет. Только в этом случае человек может получить российский паспорт.

Россиян, проживающих на территории Донецкой Народной Республики, начнут призывать на военную службу со следующего года. Вооруженные силы и формирования ДНР со дня включения республики в состав России включаются в состав российских ВС.

Банки республики смогут получить лицензию Банка России до 1 января 2024 года.

Кроме того, закон предусматривает, что российское законодательство об ОСАГО не будет действовать на территории ДНР до 1 января 2024 года.

Денежной единицей на территории республики является рубль, при этом до 31 декабря 2022 года будет допускаться обращение гривны и расчеты в них.

Пределы территории ДНР определяются границами, которые установлены ее конституцией на день образования республики и принятия ее в Россию.

Днем ранее Государственная дума единогласно ратифицировала договоры о принятии в состав РФ новых регионов, кроме того, были приняты проекты федеральных конституционных законов о вхождении новых территорий.

Соглашения о присоединении новых регионов к Российской Федерации на ратификацию и соответствующие проекты конституционных законов в ГД накануне внес Путин, подписав их 30 сентября. Помимо этого, пакет документов одобрил Конституционный суд.

27 сентября стали известны итоги референдумов по вопросу воссоединения с РФ. В Донецкой Народной Республике такую инициативу поддержали 99,23%, в Луганской — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. 30 сентября в Кремле прошла церемония подписания соглашений о вхождении указанных выше территорий в состав России.

24 февраля РФ начала специальную военную операцию по защите ЛДНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022