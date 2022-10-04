Вучич резко отреагировал на слова посла Украины о санкциях против России

Президент Сербии Александр Вучич резко прокомментировал слова посла Украины Владимира Толкача о том, что Киеву становится все труднее понимать аргументы Белграда, который отказывается вводить санкции против России. Об этом во вторник, 4 октября, сообщает телеканал N1.

Ранее Толкач в интервью N1 заявил, что Киеву очень тяжело понять позицию Сербии в отношении санкций, и призвал Белград присоединиться к антироссийской политике. Также, по мнению посла, Украина и Сербия должны помогать друг другу в военно-техническом обеспечении.

«Если иностранные дипломаты считают, что пришло время нагло оказать давление на нашу страну, они выбрали неподходящий момент. Мы не позволим даже тем, кто намного сильнее, сделать это. Мы не совершали ничего плохого против Украины», — цитирует телеканал Вучича.

Сербский лидер добавил, что Украине стоит читать лекции кому-нибудь другому, и призвал Киев не указывать Сербии, что ей делать.

«Десятки сербских мальчиков и девочек убили во время бомбардировок НАТО. Я не помню ни одного украинского требования о проведении специального заседания Совбеза ООН или о введении санкций», — указал Вучич.

Ранее он не раз заявлял, что Сербия не разделяет позицию Запада в отношении антироссийских санкций и говорил о политике двойных стандартов Евросоюза и ООН.

Так, после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 23 сентября на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Вучич подчеркнул, что Сербия рассчитывает выдержать давление в связи с невведением санкций против РФ.

Ранее, 21 сентября, сербский президент с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что утверждения о том, что со времен Второй мировой войны территориальная целостность в Европе была нарушена впервые в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса, говорят о двойных стандартах в подходе к Украине и Сербии.

Он напомнил, что это произошло раньше, в случае с Сербией, которая не нападала ни на какую суверенную страну. Вучич подчеркнул, что страна ничем не провоцировала агрессию в свой адрес. Но это не помешало НАТО напасть на суверенное государство без решения Совета Безопасности ООН.

16 сентября Вучич заявил, что Сербия не поддержала 36 решений о санкциях против России, несмотря на давление со стороны Запада.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию Москвы по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

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