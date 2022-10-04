В Госдуме выразили уверенность в будущей поддержке итогов референдумов в мире

Северная Корея (КНДР) стала первой страной, одобрившей результаты референдумов о вхождении в РФ новых территорий, но впоследствии и другие государства поддержат итоги голосований. Такое мнение 4 октября «Известиям» высказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Как заявил депутат, КНДР обособленна и независима в своих решениях, она может позволить себе делать заявления «без оглядки на то, что скажут из-за океана».

«Это та роскошь, которой лишены страны, превратившиеся в сателлитов США. У Пхеньяна свои счеты с Вашингтоном, но дело тут не только в конфронтации КНДР и США: Северная Корея старается привлечь внимание всего мира к неумолимому стремлению Штатов к мировому господству. О недопустимости однополярного мира постоянно говорит и Россия», — сказал Белик.

Также депутат отметил, что санкционное давление дало новый импульс в развитии экономики России, «заключающийся в переориентации на сотрудничество со странами, независимыми от американской гегемонии». А для Пхеньяна важно выстраивание стратегического сотрудничества с Москвой, подчеркнул он.

«Эти заявления КНДР также свидетельствуют об идеологической стороне происходящего. В Пхеньяне отметили, что уважают волю людей и признают законность референдумов, а значит, оценили, насколько ничтожна пропаганда коллективного Запада по сравнению со стремлением людей к самоопределению», — добавил Белик.

Политик выразил уверенность, что в будущем и другие страны одобрят результаты референдумов.

Схожее мнение озвучил в беседе с «Думой ТВ» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Для многих стран референдумы — это серьезный шаг, очень многие боятся референдумов. <…> Во многих странах пытаются уже заранее проводить политику непризнания референдумов, касательно целостности страны. Но я абсолютно уверен, что результаты референдумов будут признаны, <…> потому что абсолютное большинство людей поддерживали присоединение к России», — отметил он.

Референдумы по вопросу воссоединения с РФ прошли на освобожденных территориях в период с 23 по 27 сентября. По итогам голосования в Донецкой Народной Республике вхождение в состав России поддержали 99,23%, в Луганской Народной Республике — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

28 сентября МИД России сообщил о полном соответствии референдумов нормам международного права. При этом наблюдатели из Венесуэлы, Италии, ФРГ, Латвии и других стран (всего 133 человека), присутствовавшие на референдумах, также признали их итоги легитимными.

Позднее, 30 сентября, в Кремле состоялось подписание договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, 3 октября Госдума ратифицировала эти договоры. На следующий день Совет Федерации одобрил федеральный конституционный закон о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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