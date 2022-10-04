В Кремле опровергли планы Путина выступить с обращением 4 октября

Совет Федерации 4 октября одобрил федеральный конституционный закон о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. В этот же день президент РФ Владимир Путин, вероятнее всего, подпишет закон о присоединении новых территорий. В СМИ и социальных сетях заговорили о возможном обращении главы государства по случаю исторического события.

Будет ли обращение Путина 4 октября

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг подобные догадки. Он напомнил, что российский лидер уже обращался к нации 30 сентября с объемной речью.

«Сегодня никаких других заявлений не планируется», — ответил он на вопрос журналистов.

О чем Путин говорил в обращении 30 сентября

Президент начал свое обращение с оглашения итогов прошедших с 23 по 27 сентября референдумов на освобожденных территориях. Он отметил, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей приняли однозначное решение. Путин пообещал, что Россия не предаст выбор народа этих регионов и заверил, что безопасность населения новых субъектов будет обеспечиваться всеми силами.

Глава государства указал, что весь мир стоит на пороге глобальных трансформаций, меняется порядок мироустройства и формируются новые центры развития. По его словам, уже не все страны «возбуждает» перспектива продолжать санкционную кампанию против России. Многие государства понимают, что целью гибридной войны Запада против Москвы являются лишь попытки сохранить мировое господство. Поэтому европейские и американские политики пытаются раздробить Россию. Однако РФ никогда не умела и не будет жить по правилам Запада, подчеркнул Путин.

После вступительной речи Путин подписал договоры о включении в состав РФ республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Документы были подписаны при участии глав этих территорий — Дениса Пушилина, Леонида Пасечника, Владимира Сальдо и Евгения Балицкого. Церемония состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

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