Нобелевская премия мира – 2022 — дата и место, список кандидатов

В Осло 7 октября состоится событие, за которым с интересом наблюдают зрители со всех уголков планеты — вручение Нобелевской премии мира. Церемония проходит по особому регламенту в отличие от награждения в различных областях науки. Норвежский Нобелевский комитет должен выбрать человека или организацию, чей вклад в развитие общества и мира признают самым весомым за год.

Нобелевская премия мира – 2022: правила

В то время как все церемонии награждения в сфере науки проходят в шведском Стокгольме, Премия мира остается единственной номинацией, лауреатов в которой называют в Осло.

Согласно завещанию основателя премии Альфреда Нобеля, Премия мира должна быть вручена тому, кто «сделал большую или лучшую работу для братства между народами, для упразднения или сокращения постоянных армий и для проведения и продвижения мирных конгрессов».

Обладатель премии получает медаль с собственным изображением, диплом и денежное вознаграждение в размере 10 млн шведских крон (около $900 тыс., или почти 50 млн рублей). Лауреатам также вручат дипломы и золотые медали.

Нобелевская премия мира – 2022: кандидаты

В 2022 году на Нобелевскую премию мира претендуют 343 кандидата, среди которых 251 человек и 92 организации. Это второе по величине число претендентов в истории.

Среди номинантов этого года оказались папа римский Франциск, содействующий борьбе с климатическим кризисом, экоактивистка Грета Тунберг, привлекающая внимание мировой общественности к этой же проблеме, экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, раскрывший незаконные действия британских и американских правительств, иранская журналистка Масих Алинеджад, отстаивающая права женщин в стране, и другие.

В список также попали известные всему миру организации — НАТО, движение Black Lives Matter, Арктический совет, Wikileaks и другие.

В прошлом году Нобелевскую премию мира получил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов наравне с филиппинской журналисткой Марией Ресса. Представители СМИ удостоились награды за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».