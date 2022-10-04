Крупный пожар произошел на территории сельхозпредприятия в Башкирии

В Илишевском районе Башкирии произошел крупный пожар на территории сельхозпредприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Во вторник, 4 октября, в 4:40 утра в ведомство поступила информация о возгорании построек на улице Лесная в деревне Улу-Ялан. К моменту прибытия спасателей огнем были объяты коровник площадью 1 тыс. кв. м, пристройка к нему и гараж.

Около 7 утра открытое горение удалось ликвидировать. По данным «МедиаКорСеть», в 12:00 по местному времени (10 утра мск) тушение еще продолжалось.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Из коровника вывели около 60 животных, они не пострадали.

В феврале этого года при пожаре в селе Дъектиек на Алтае погибли 54 козы. При этом площадь возгорания составила 48 кв. м.