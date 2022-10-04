Тендер на возведение моста через реку Степной Зай объявили в Татарстане
Подрядчика для строительства нового моста через реку Степной Зай по трассе Альметьевск — Азнакаево вновь ищут в Татарстане. Максимальная стоимость контракта составляет 462,4 млн рублей.
Аналогичный тендер был опубликован 25 августа. Стоимость работ была выше на 144 тыс. рублей. Конкурс отменили через пять дней после жалобы УФАС. Новый тендер разместило ГКУ «Глававтотранс» 3 октября, пишет InKazan.ru.
Подрядчику предстоит демонтировать существующий мост. Сейчас на всех крайних балках конструкции разрушен защитный слой бетона, выявлена коррозия рабочей арматуры, а также разрушение приопорных участков. Построить новый мост необходимо до 20 ноября 2023 года.
Заявки на конкурс принимаются до 19 октября. Средства на оплату контракта будут выделены из бюджета республики.