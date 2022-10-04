Доля китайских марок на авторынке России достигла почти 30%

Автомобильные компании из Китая продолжают укреплять свои позиции на российском авторынке. По итогам недели с 26 сентября по 2 октября текущего года суммарная рыночная доля китайских брендов составила почти 30%. Об этом 4 октября сообщило агентство «Автостат».

Жители РФ за указанный период приобрели 2562 новых легковых автомобиля китайских марок, что составляет 29,4% от общего количества.

По оценке специалистов, доля «китайцев» достигла максимального уровня за все время их нахождения на российском рынке. Выше них располагаются только российские бренды, на долю которых за прошлую неделю пришлось 39,8%.

«Корейцы» с 26 сентября по 2 октября заметно отстали от китайских брендов, их доля за отчетный период составила 12,8%.

В топ-3 марок по итогам 39-й недели 2022 года лидирует отечественная Lada — 3298 купленных новых легковых машин. На втором и третьем местах китайские кроссоверы Chery (1091 шт.) и Haval (658 шт.).

Модельный рейтинг возглавила Lada Granta — автомобили этого семейства по итогам 39 недели текущего года разошлись тиражом в 2171 экземпляр. Далее располагаются две модели Chery — кроссоверы Tiggo 7 PRO и Tiggo 4 (488 и 476 шт. соответственно). На четвертой позиции разместился кроссовер Haval Jolion, который был куплен в объеме 441 единицы.

Замкнул пятерку лидеров отечественный внедорожник Lada Niva Travel (372 шт.).

3 октября стало известно, что в официальных дилерских центрах Lada подешевели некоторые автозапчасти для моделей Granta и Vesta. По данным специалистов, передние бамперы для моделей Granta и Vesta подешевели на 27,5% и стоят 6045 и 9375 рублей соответственно. Ветровые стекла для этих машин подешевели на 27,5%. Лобовое стекло для Lada Granta стоит 8 615 рублей, а для Lada Vesta — 22 899 рублей.