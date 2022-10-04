Экстренное предупреждение о сильном снеге выпустили на Колыме

В Магаданской области 5 октября ожидается сильный снег с дождем. Экстренное предупреждение распространило ФГБУ «Колымское УГМС».

Неблагоприятные погодные явления прогнозируются в ночь на среду в Ольском городском округе, в Хасынском, Тенькинском, Ягоднинском, Сусуманском, Среднеканском, континентальной части Омсукчанского и северо-эвенского городских округов.

Сильный мокрый снег пройдет днем в среду в Хасынском, Тенькинском, Ягоднинском, Сусуманском, Среднеканском, континентальной части Омсукчанского и Северо-Эвенского городских округов, пишет ИА MagadanMedia.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с «Известиями» рассказал, что на текущей неделе характер погоды в центре европейской части России можно разделить на два отрезка: первый придется на начало недели и он обещает быть дождливым. А вторая половина недели, несмотря на то, что коротковременных дождей не избежать, будет более комфортной. Температура воздуха будет на градус выше климатической нормы.