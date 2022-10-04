Совфед ратифицировал договоры о вхождении новых территорий в состав РФ

Совет Федерации ратифицировал договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

В документах в частности говорится об установлении границ новых субъектов. Пределы республик и областей будут определяться границами территории, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ». Там также утверждается, что со дня принятия субъектов в Россию будут образованы две республики и две области, которые сохранят нынешние названия.

Накануне договоры единогласно ратифицировала Госдума.

Документы о присоединении новых регионов к России на ратификацию, а также соответствующие проекты конституционных законов за день до этого туда внес президент РФ Владимир Путин. Также пакет документов одобрил Конституционный суд.

27 сентября стали известны итоги референдумов по вопросу воссоединения с РФ. В ДНР эту инициативу поддержали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении данных территорий в состав РФ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР.Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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