Косачев переизбран вице-спикером Совета Федерации

Совет Федерации (СФ) на заседании во вторник, 4 октября, переизбрал Константина Косачева на пост вице-спикера палаты.

Для переназначения Косачева глава Марий Эл Юрий Зайцев переназначил в Совет Федерации от правительства региона своего действующего сенатора, подписав соответствующий указ.

Константин Косачев был назначен сенатором от правительства Марий Эл в сентябре 2015 года. В сентябре 2017 года прежний глава республики Александр Евстифеев продлил его полномочия. В Совете Федерации он координирует деятельность по вопросам межпарламентского сотрудничества, работу комитетов по международным делам, по науке, образованию и культуре.

Ранее, 16 сентября, Косачев рассказал «Известиям», что во время его участия в составе российской делегации в качестве председателя комитета СФ по международным делам, ему было запрещено проводить встречи за пределами штаб-квартиры ООН из-за санкций.

При этом 30 сентября в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда после сообщения о том, что США ввели санкции против Совета Федерации, не без иронии напомнил американцам, что уже пять лет состоит в санкционных списках «не моргнув и не поежившись».