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Улицы Клюева и Беринга могут войти в перечень ремонта на 2023 год в Томске

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Власти Томска планируют вынести на обсуждение в городскую думу перечень улиц, которые необходимо отремонтировать в 2023 году. В список включены улицы Красноармейская, Беринга и Клюева.

Объекты выбирают по критериям наличия маршрутов общественного транспорта, протяженности улиц, износа проезжей части. Об этом сообщает РИА «Томск». Улицу Красноармейскую планируется отремонтировать от проспекта Кирова до Южного кольца. На улице Беринга на данный момент ведется масштабный ремонт водопровода.

По словам и. о. мэра Томска Михаила Ратнера, уже почти утвержден список улиц 2-й и 3-й категорий, где будет проведен ремонт. Также мэрия рассчитывает добиться возможности ремонтировать тротуары вместе с проезжей частью.

Всего в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Томской области отремонтируют 220 км дорог регионального значения. Основное финансирование придется на Томск.

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