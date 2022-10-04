В Хабаровске и еще трех городах РФ будут проводить уникальные операции
Хабаровск станет четвертым городом в России, где будут проводить уникальные операции. Новые методики внедрят на базе регионального сосудистого центра Краевой клинической больницы имени Сергеева.
Сейчас операции по восстановлению проходимости легочной артерии выполняют в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Теперь в этом списке появится и Хабаровск, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на региональное правительство.
В краевую клиническую больницу уже доставили необходимое оборудование, персонал проходит обучение под присмотром специалистов из Москвы. В частности показательные операции в течение двух дней будут проводить Юрий Матчин и Николай Данилов, ведущие специалисты Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Чазова. При помощи новейших методик эндоваскулярной хирургии они будут восстанавливать кровоток легочной артерии.
В Хабаровской больнице планируют проводить не менее 10 операций в год. Освоят новую методику все хирурги отделения.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске планируется создание межрегионального центра детской хирургии (МРЦ) на базе двух медучреждений: детской краевой клинической больницы им. А.К. Пиотровича и Перинатального центра им. профессора Г.С. Постола. Помимо Хабаровска, МРЦ появятся в Приморье, Якутии и Иркутской области.