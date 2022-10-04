Гендиректора Запорожской АЭС Мурашова выдворили за пределы региона из-за работы на СБУ

Генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова выдворили на подконтрольную Украине территорию по обвинению в «осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти Российской Федерации».

Он признался в передаче Киеву данных об обстановке на АЭС, осознавая, что обстрел идет со стороны военных Украины. Об этом он заявил телеканалу «Россия 24» во вторник, 4 октября.

«Общался с сотрудником СБУ через мессенджеры, суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции», — подчеркнул Мурашов.

Кроме того, Мурашов сообщил, что понимал последствия.

«Все эти повреждения могли привести к чрезвычайным ситуациям, самый вероятный вариант обстрелов — велись со стороны Днепра, со стороны Украины — из городов Никополь и Марганец. Персонал атомной станции подвергался опасности и продолжает подвергаться опасности, когда восстанавливает повреждения после этих обстрелов», — отметил он.

27 сентября в МАГАТЭ рассказали о новых обстрелах на ЗАЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно принять меры по снижению угрозы для станции. Он сказал, что обстрелы вновь начались спустя несколько дней тишины, а это подтверждает нестабильность всей ситуации.

До этого, 21 сентября, на полях Генассамблеи (ГА) ООН Гросси сообщил о начале переговоров МАГАТЭ с Россией и Украиной по вопросу параметров зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

15 сентября совет МАГАТЭ принял резолюцию, в которой призвал РФ вывести свои силы с Запорожской АЭС. В документе при этом не говорится о регулярных обстрелах ЗАЭС со стороны украинских войск.

Российский лидер Владимир Путин сказал, что МАГАТЭ — это ответственная организация, но она находится под давлением США и стран Европы. По словам главы государства, их влияние не дает агентству возможности высказаться, что обстрелы ЗАЭС ведутся с украинской территории.

Запорожская АЭС — это крупнейшая по установленной мощности атомная электростанция в Европе. В рамках специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса она взята под охрану российских сил. В Москве уже отмечали, что уход военнослужащих РФ с объекта может обернуться катастрофой, поскольку Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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