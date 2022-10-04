Экипаж МКС к прибытию Кикиной готовит каюту и сюрприз
Российские члены экипажа МКС готовятся к прибытию единственной женщины в отечественном отряде космонавтов Анны Кикиной. Специалист будет жить в каюте лабораторного модуля «Наука», передает телеканал «Известия». Кикина в рамках перекрестных полетов отправится к МКС на американском корабле Crew Dragon. Вместе с россиянкой прибудут астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.
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