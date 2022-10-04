Шесть человек госпитализированы после ДТП со школьным автобусом в Ленобласти
Шесть человек госпитализированы после ДТП со школьным автобусом в Ленобласти. Об этом во вторник, 4 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что пожарные помогли детям и взрослым выбраться из поврежденных транспортных средств и отвели людей на осмотр в скорую медицинскую помощь.
«С места происшествия были госпитализированы шесть человек», — говорится в сообщении.
Ранее в этот день сообщалось о трех пострадавших в результате ДТП.
4 октября школьный автобус лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем SAAB в Тосненском районе Ленинградской области. Автобус вез около 10 детей с 4-го по 9-й класс в школу — от удара одна из школьниц вылетела в окно автобуса.
Движение транспорта на 93-м км дороги А-120 организовано в реверсивном режиме.