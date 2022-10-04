В МИД РФ рассказали об изучении украинского языка в новых регионах
Изучение других языков, в том числе украинского, не запретят в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил во вторник, 4 октября, журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
«В договорах написано, что государственный язык — русский. Не будет запрещаться изучение», — сказал он, отметив, что речь идет о всех иностранных языках.
Изучение иностранных языков новые регионы России будут определять самостоятельно, подчеркнул Иванов.
3 октября стало известно, что власти Запорожской области не собираются запрещать использование украинского языка в регионе. Как отметил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, именно русский язык станет объединяющим.
Кроме того, в бюллетенях, которые в сентябре выдавались участникам референдума о воссоединении Запорожской области с Россией, вопрос был сформулирован как на русском, так и на украинском языке.
27 сентября стали известны итоги референдумов по вопросу воссоединения с РФ. В Донецкой Народной Республике (ДНР) эту инициативу поддержали 99,23%, в Луганской (ЛНР) — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении данных территорий в состав РФ.
До этого, 24 февраля, Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР.
Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
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