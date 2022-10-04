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Трамп подал к CNN иск о клевете с требованием возместить ущерб в $475 млн

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Фото: REUTERS/Dieu-Nalio Chery
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Экс-президент США Дональд Трамп обратился с исковым заявлением в суд против телеканала CNN. Как сообщает 4 октября NBC News со ссылкой на документы суда, бывший американский лидер обвинил телекомпанию в клевете, потребовав выплатить компенсацию в размере почти $500 млн.

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В документах приводится несколько эпизодов, когда в эфире телеканала или на его сайте о Трампе якобы говорили неправду. Авторы иска считают, что CNN в таких случаях действовал намеренно и отказался от возможности опровергнуть или извиниться за свои действия.

Также высказываются предположения, что CNN клеветническими заявлениями пытается изменить политический баланс в пользу левых, беспокоясь, что Трамп будет опять баллотироваться в президенты, пишет «Газета.Ru».

«CNN пытается очернить истца, навешивая все более скандальные, ложные и клеветнические ярлыки, такие как «расист», «русский лакей», «мятежник» и, в конце концов, «Гитлер», — говорится в заявлении.

2 сентября в беседе с «Известиями» политолог-американист Малек Дудаков указал, что участие экс-президента США Трампа в выборах главы государства в 2024 году — вероятный сценарий. В тот же день бывший помощник и зять Трампа Джаред Кушнер сообщил телеканалу Sky News, что экс-лидер США действительно планирует присоединиться к президентской гонке.

Тогда же сообщалось, что агенты ФБР изъяли у Трампа почти сотню документов различных уровней секретности. 30 августа прокуратура США отклонила ходатайство адвокатов Трампа о передаче конфискованных документов их подзащитного независимому юристу для изучения.

25 августа профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин выразил мнение, что Демократическая партия США и лично президент США Джо Байден стоят за попыткой дискредитировать Трампа. Он связал это с тем, что «демократы начинают думать, как бы не проиграть выборы [президента] в 2024 году».

Ранее, 27 июля, Трамп уже заявлял, что намерен подать в суд на телекомпанию CNN. Адвокаты политика направили CNN письмо с требованием исправить или отозвать подобные публикации и сюжеты, а также принести извинения. Кроме того, в письме от 21 июля сообщается, что телеканалу юристы дали срок в 10 дней, пригрозив в противном случае добиваться возмещения ущерба в судебном порядке.

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