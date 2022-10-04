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В Британии описали сценарий краха единства Европы в борьбе с Россией

Fortune: приход к власти правых популистов приведет к краху единства ЕС в борьбе с Россией
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Фото: Global Look Press/Steve Taylor
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Приход к власти правых сил может привести к краху единства Евросоюза в борьбе с Россией. Об этом 2 октября заявил профессор Уорикского университета (Великобритания) Марк Харрисон.

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«Популизм несет большую угрозу европейскому единству, поскольку континент готовится противостоять экономическому спаду, кризису беженцев и продолжающемуся давлению со стороны России», — цитирует его американский журнал Fortune.

Издание отметило, что европейские «правые популисты» уделяют большое внимание росту цен энергоресурсов, виня в этом антироссийские санкции.

По словам Харрисона, «популистские» движения набирают силу в моменты кризиса, который сейчас и переживает Евросоюз.

«Люди, которые переживают глубокие социальные потрясения, ищут безопасности и, скорее всего, устремят свои взоры в сторону партий, которые говорят о поддержке порядка, который благоприятствует «простым людям», — добавил профессор.

Издание констатировало рост популярности правых движений в Европе: они уже несколько лет правят в Венгрии, во Франции лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заняла на президентских выборах второе место, а в Италии 25 сентября победу одержала правоцентристская коалиция во главе с Джорджей Мелони.

Комментируя «Известиям» итоги выборов, один из депутатов правоцентристской коалиции заявил, что ожидать серьезного пересмотра санкционной политики Рима в отношении Москвы при новых властях не стоит. При этом во главе с Мелони Италия точно не будет самым оголтелым критиком России, добавил он.

Между тем, по словам зампредседателя Европарламента Катрин Барли, в Европарламенте опасаются, что Мелони будет брать пример с бывшего президента США Дональда Трампа и нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, когда станет новым премьер-министром Италии.

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