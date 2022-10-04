Проект «Солнечный город» для особенных детей запустили в ЕАО

В Ленинском районе ЕАО запустили социальный проект «Солнечный город». Он направлен на работу с детьми с особенностями развития. Проект победил в губернаторском грантовом конкурсе «Измени жизнь к лучшему».

Автор проекта инклюзивной направленности Анастасия Сидорова каждые выходные проводит творческие занятия для детей. Они проходят в селе Ленинском на базе Центральной районной библиотеки, сообщили ИА EAOMedia в региональном правительстве.

По словам Сидоровой, смысл этого проекта — создание инклюзивной творческой базы, поскольку благодаря творчеству удается раскрыть потенциал ребенка. На занятиях используют световые планшеты для рисования песком, купленные на средства гранта. Известно, что игры с песком развивают все познавательные функции — от творческого восприятия до речи и моторики, которые так необходимы особенным детям.

Песочное творчество дополняют и другие техники: квиллинг, мокрое валяние из шерсти, работа с природным материалом. В результате таких занятий дети развивают тактильную чувствительность, снимают напряжение, взаимодействуют друг с другом и просто общаются, отмечает автор проекта.

В этом году конкурс грантов губернатора ЕАО «Измени жизнь к лучшему» проводился в пятый раз. На него было отправлено более 100 заявок.