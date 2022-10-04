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New York Times: взрывы на Nord Stream могут ослабить решимость Европы помогать Киеву

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Профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент поделился мнением, что взрывы, произошедшие на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», угрожают сломить решимость европейских стран помогать Украине. Об этом сообщает газета The New York Times.

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По его словам, ситуация с газопроводами обострила уровень беспокойства среди жителей Германии, отмечает RT. Это может способствовать образованию «трещин» в вопросе поддержки украинцев.

Квент заявил, что часть общества уже считает, что благополучие граждан приносится в жертву для боевых действий, люди обвиняют антироссийские санкции в росте цен на энергоносители, отмечает телеканал «360».

«Даже солидарность с украинскими беженцами выглядит менее твердой», — цитирует Квента сайт kp.ru.

Газета также привела мнение других аналитиков и неназванных официальных лиц, полагающих, что ЧП с «Северными потоками» могут снизить поддержку санкций в отношении РФ. В материале говорится, что подобные настроения «растут в разных уголках Европы», отмечает Life.ru.

Утечку газа зафиксировали сразу на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» 26 сентября. Было зафиксировано падение давления, из-за чего произошли утечки газа, создавшие 100-метровые газовые пузыри на поверхности Балтийского моря. 29 сентября береговая охрана Швеции выявила еще одно место утечки газа, сообщает «Ридус». Компания-оператор NordStream AG сообщила, что сроки ремонта пока назвать невозможно, а сама авария является беспрецедентной. 3 октября ситуацию удалось стабилизировать, уточняет НСН.

В Кремле назвали происшествие беспрецедентным и требующим срочного разбирательства. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация на газопроводах затрагивает энергобезопасность целого континента. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов. Расследование ведут и другие страны.

В Германии, Дании, Норвегии и Швеции заявили, что на «Северных потоках» был совершен целенаправленный акт диверсии. ФСБ РФ возбудила уголовное дело об акте международного терроризма, сообщает «Москва 24».

Как пишет REGNUM, ранее 4 октября бывший американский сенатор Ричард Блэк заявил, что у США было больше всех мотивов для диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». По его словам, Вашингтон от ситуации получил наибольшую выгоду.

Ранее в этот день экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о выгоде США от аварий на «Северных потоках». По его словам, Штаты извлекают прямую выгоду от разрушений газопроводов, поскольку это повышает зависимость Европы от энергоносителей США.

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