Хабаровским рыбакам грозит до 5 лет тюрьмы за незаконную рыбалку

Рыбаки в Хабаровском крае могут получить до 5 лет лишения свободы за незаконный лов. Факты незаконной добычи кеты осенней в день, когда это делать запрещено, выявили сотрудники полиции. Речь идет о времени, когда лосось направляется на нерест, и его лов запрещен.

Незаконная добыча тихоокеанского лосося была пресечена в Нанайском районе, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю. В первом случает двое жителей села Троицкое на реке Амур жилковой сетью поймали 11 экземпляров красной рыбы. При этом у них не было никаких разрешительных документов. Аналогичным способом еще двое местных жителей добыли 14 экземпляров кеты осенней. У фигурантов были документы, разрешающие вылов рыбы, однако они делали это в запрещенный день.

Общий ущерб от их действий оценивается в сумму, превышающую 265 тыс. рублей. Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальная санкция за совершение преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области задержали двух местных жителей, которые занимались незаконной скупкой рыбы осетровых пород. Подозреваемые планировали дальнейшую перепродажу ценных пород рыб. В холодильной камере в гаражном кооперативе обнаружили 219 осетров и 60 севрюг. Ущерб биоресурсам за одного осетра составляет 138 тыс. рублей, за одну севрюгу — почти 70,4 тыс. рублей.