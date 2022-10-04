Фестиваль языка идиш проведут в ЕАО

В ЕАО завершаются последние приготовления к фестивалю языка идиш, который пройдет с 7 по 10 октября. Основными площадками станут МФЦ, Биробиджанский колледж культуры, областная филармония, еврейская религиозная община «Фрейд». Тематические площадки также готовят школы и Приамурский государственный университет. Мероприятия состоятся и в муниципалитетах.

Участников и гостей этого знакового события ждут мастер-классы, беседы, интервью, открытые уроки языка идиш, творческие встречи и концерты. Основными спикерами фестиваля и почетными гостями станут поэт-писатель на идише Йоэль Матвеев и солистка театра «Градский Холл» Алла Рид.

По словам главы местной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Биробиджанская еврейская религиозная община «Фрейд» Олега Слободчука, которые приводит ИА EAOMedia, в истории не раз бывало так, что евреям приходилось выбирать — спасти свою жизнь или погибнуть, защищая свои традиции. Эта участь не обошла и язык идиш. Сегодня еврейскую культуру возрождают по крупицам. И задача нынешнего поколения — возродить его в ЕАО, а потом и в России.

Для участников фестиваля подготовят и особую выставочную программу. На третьем этаже МФЦ можно будет увидеть картины художника-графика Розы Строковой, а также коллекцию старопечатных книг из фондов областного краеведческого музея, книги на идиш.