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Минобороны сообщило, что Россия проводит эксперименты с иностранными спутниками на орбите

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В России проводятся эксперименты с иностранными спутниками на орбите, которыми занимаются Космические войска. Как сообщили в Минобороны 4 октября, исследования приурочены к 65-летию данного рода войск.

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Особое внимание специалисты Главного центра разведки космической обстановки уделяют контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем.

«Также уделяется внимание проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств», — добавили в ведомстве.

В Минобороны рассказали, что в течение года дежурным приборам предупреждения о ракетном нападении российской системы совместно со специализированными средствами систем контроля космического пространства и ПРО удалось обнаружить более 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет, а также ракет космического назначения.

Сейчас в воинских частях в эксплуатации находится более 300 современных и модернизированных средств управления космическими аппаратами. В войсках также активно работают над введением в эксплуатацию и новых современных образцов вооружения наряду с военной и специальной техникой.

Космическая эра в СССР началась 4 октября 1957 года, когда с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и управление аппаратом в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск.

Ранее во вторник сообщалось, что 4 октября Космические войска России ежегодно отмечают свой профессиональный праздник. Самому молодому подразделению российской армии исполнилось 65 лет. Сегодня Космические войска входят в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России и решают широкий спектр задач, включая наблюдение за обстановкой в космическом пространстве и выявление угроз России в космосе и из космоса.

Кроме того, Космические войска России обнаруживают старты баллистических ракет и предупреждают высшие звенья управления ВС РФ о ракетном нападении. В задачи войск также входят запуски космических аппаратов и управление спутниковыми системами военного и двойного (военного и гражданского) назначения.

До этого, 3 октября, «Известия» рассказали об истории и традициях Дня космических войск. За историю своего существования Космические войска пережили немало реформ и реорганизаций, а в 2001 году оформились в самостоятельное подразделение. В связи с высокой степенью засекреченности деятельности Космических войск праздник на масштабном уровне не отмечается. Торжества в этот день носят преимущественно строгий военный характер. В местах дислокации военных проходит праздничное построение, воинские формирования награждают лучших специалистов и поздравляют ветеранов.

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