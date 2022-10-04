Конституционный комитет СФ поддержал законы о принятии новых территорий в состав России

Конституционный комитет Совфеда 4 октября поддержал и рекомендовал одобрить законы о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

Согласно законам, жители новых субъектов со дня принятия новых регионов в состав Российской Федерации, то есть с 30 сентября, признаются гражданами РФ.

Совет Федерации рассмотрит эти законы во вторник после 10.00.

Ранее в этот день депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев отметил, что процедура оформления конституционного статуса новых субъектов РФ займет еще несколько дней.

3 октября Госдума единогласно ратифицировала договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также приняла проекты федеральных конституционных законов о вхождении новых территорий. После этого комитет Совфеда также поддержал законы о ратификации договоров о принятии новых территорий в состав РФ.

Договоры о присоединении новых регионов к России на ратификацию, а также соответствующие проекты конституционных законов в Госдуму накануне внес президент РФ Владимир Путин. Также пакет документов одобрил Конституционный суд.

27 сентября стали известны итоги референдумов по вопросу воссоединения с РФ. В ДНР эту инициативу поддержали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении данных территорий в состав РФ.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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