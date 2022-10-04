Петербуржцев предупредили о дождливой погоде
В Санкт-Петербурге во вторник, 4 октября, ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями. В городе пройдут дожди. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня Северная столица останется во власти циклонического вихря», — также написал он.
Как отмечает 78.ru, воздух в этот день прогреется до 8-10 градусов, по области — до 6-11 градусов. Порывы северо-восточного ветра будут достигать 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 754 мм рт. ст.
Ранее, 3 октября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал приход более комфортной погоды в Москву к концу недели. При этом первая половина недели, по словам метеоролога, будет дождливой.