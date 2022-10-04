Экс-сенатор США указал на возможные мотивы Вашингтона для подрыва «Северных потоков»

Мотив для подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» был прежде всего у США. Об этом во вторник, 4 октября, заявил бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк.

«Я профессиональный судья и рассматриваю преступления как с точки зрения мотива, так и возможностей и способов произвести что-то подобное взрыву на большой глубине океана. Немногие страны способны сделать это», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Блэк отметил, что США волновались, что по мере наступления зимы люди в Европе начнут протестовать, требовать снятия санкций и возвращения газа.

«Думаю, что подорвать трубопровод было потрясающе удобно, чтобы никто не мог потребовать включить газ обратно просто потому, что это стало невозможно. И у кого есть мотив к этому? Боюсь, что больше, чем у кого-либо, мотив для этого есть у ЦРУ и Госдепа США», — отметил экс-сенатор.

При этом он считает маловероятным, что какая-либо из стран НАТО могла провести такую операцию без координации с США, дополняет «Газета.Ru».

Ранее в этот день экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о выгоде США от аварий на «Северных потоках». По его словам, Штаты извлекают прямую выгоду от разрушений газопроводов, поскольку это повышает зависимость Европы от энергоносителей США.

3 октября профессор экономики Колумбийского университета Джеффри Сакс также допустил причастность США к авариям на газопроводах.

До этого, 30 сентября, Макгрегор высказал мнение, что совершить атаку на «Северные потоки» могли либо США, либо Великобритания. Он отметил абсурдность обвинений России в организации аварий, указав, что Москве невыгодно было уничтожать собственный дорогостоящий проект.

Авария произошла 26 сентября на одной из ниток трубопровода СП-2. Снижение давления было зафиксировано в трубе «А» юго-восточнее датского острова Борнхольм. Позднее в тот же день было зафиксировано падение давления и на обеих нитках трубопровода СП.

Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил тогда, что в районе утечек газа на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. Позднее, 29 сентября, береговая охрана Швеции обнаружила четвертую по счету утечку газа.

В Кремле назвали происшествие беспрецедентным и требующим срочного разбирательства. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация на газопроводах затрагивает энергобезопасность целого континента.