В Узбекистане на химзаводе произошел взрыв
Пожар и взрыв произошли рано утром во вторник, 4 октября, на химическом заводе в городе Чирчик Ташкентской области Узбекистана, заявили в пресс-службе администрации Ташкентской области.
«Во вторник примерно в 8:30 в цехе синтеза завода №5 предприятия Maxam Chirchiq в Чирчике Ташкентской области произошел пожар, который привел к взрыву», — уточняется в сообщении.
На месте происшествия задействована специальная техника МЧС, предпринимаются меры по локализации и ликвидации огня.
Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
12 мая в Словении произошел взрыв на химическом заводе. ЧП произошло утром на предприятии в городе Кочевье. Корпус завода оказался сильно поврежден, последовало возгорание. Кроме того, в ближайших домах выбило стекла.