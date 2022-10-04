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Политик из ФРГ рассказал о пророссийских настроениях в восточной части страны

Политик Рихтер: восточная часть Германии поддерживает Россию в конфликте с Украиной
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Фото: Global Look Press/dpa/Thomas Schulz
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Представитель по вопросам культурной политики социал-демократической партии Германии Франк Рихтер заявил, что многие люди на востоке ФРГ имеют другой взгляд на Россию, чем подавляющее большинство людей на западе страны. Об этом он написал 3 октября в колонке для журнала Der Spiegel.

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Он отметил, что в восточной части Германии жители гораздо чаще сочувствуют России, и нередко немецкие флаги развеиваются рядом с российским триколором. Подобные случаи также встречаются и на западе страны, однако такие настроения свойственны жителям востока.

Рихтер связывает такое разделение мнений с историческими особенностями Германии. По его словам одна из причин таких настроений это то, что люди на восточной территории чувствуют себя проигравшими в холодной войне вместе с русскими. Он добавил, что после объединения Германии, предприниматели с западной части страны провели экономическую экспансию на территории бывшей ГДР под предлогом «братских» чувств, которая спровоцировала появление экономических трудностей у многих жителей восточной части.

4 октября в Мекленбурге—Передней Померании более 7 тыс. человек протестовали в понедельник вечером против энергетической политики Германии. Также митингующие выступили за мирный диалог вместо поставок оружия на Украину и прошли с пикетами, на которых по-русски было написано «Дружба».

Ранее, 2 октября в немецком городе Цвиккау прошли акции против антироссийских санкций. Организаторами протеста, в том числе выступили правоэкстремистские Freie Sachsen и Volksstimme Bürgerbündnis Zwickau (гражданское объединение «Голос народа города Цвиккау»).

В субботу, 24 сентября, Der Spiegel сообщила, что настроение немцев всё больше характеризуется гневом, безысходностью и чувством бессилия от сложившейся в стране политической и экономической ситуации. Так, 41% опрошенных подтверждают вопрос о том, применим ли термин «гнев» к их текущему эмоциональному состоянию.

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