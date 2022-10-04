«Известия» показали процесс боевого слаживания мобилизованных

В зону проведения спецоперации прибыли резервисты из разных городов. В настоящее время идет боевое слаживание для подразделений, чтобы бойцы могли совместно выполнять поставленные задачи. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Александр Морозов 4 октября.

Курс «молодого бойца» для мобилизованных призывников начинается с элементарного: сборки и разборки автомата и снаряжения магазина. Все движения оттачивают до автоматизма. Помимо стрельбы, идет и тактическая подготовка новобранцев: учат скрытно перемещаться, пользоваться радиостанцией, искать мины. В обязательном порядке и курс по оказанию медицинской помощи.

Отмечается, что огонь по мишеням ведут сибиряки. В одном строю бывшие артиллеристы, танкисты и мотострелки, а средний возраст мобилизованных 35-40 лет.

Укомплектованы мобилизованные солдаты максимально, ничего «своего» из дома привозить не пришлось. Так, один из бойцов по имени Кирилл рассказал, что им выдали несколько комплектов военной формы: зимний и летний, вооружение и обмундирование по последней модели.

«Уровень мотивированности в некоторой степени даже чуть выше, чем у действующих военнослужащих. Люди готовы, люди понимают степень ответственности за защиту родины, защиту своих семей», — рассказал офицер полевого пункта психологической работы Максим Дубинец.

Так, в сентябре в составе танкового батальона, сформированного из добровольцев, рядовой Андрей Чубраков, механик-водитель танка Т-90М «Прорыв», прибыл в зону спецоперации. В ходе одного из боев экипаж танка Чубракова обеспечивал огневое сопровождение действий мотострелков в наступлении, в результате чего были уничтожены огневые точки и укрепления на позициях украинских националистов, что позволило мотострелковому подразделению успешно провести атаку и захватить выгодный рубеж.

«Мы нужны своей стране, просто так бы нас не позвали сюда», — подчеркнул один из военных.

Ранее днем, 3 октября, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал об организации обучения добровольцев и граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, которые проходят боевую подготовку под руководством опытных инструкторов. В первую очередь каждому прибывшему подбирают форму по размеру.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Глава государства указал, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Россия проводит специальную операцию по защите населения Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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